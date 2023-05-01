ماجدة عبدالعليم منسقا عاما للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16

جدد الفنان محمد رياض، الثقة في إسناد مهمة المنسق العام للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16 للباحثة ماجدة عبد العليم، التي عملت من قبل في المهرجان لمدة 6 دورات، بدأتها منذ عام 2014 برئاسة المخرج ناصر عبد المنعم، واستمرت في الدورات التي ترأسها الناقد الدكتور حسن عطية، والفنان يوسف إسماعيل، وأعدت من قبل كتابًا توثيقيًا عن العشر دورات الأولي من المهرجان، وتعمل حاليًا علي توثيق الدورات الخمس الأخيرة، ليكون المهرجان القومي للمسرح هو الوحيد فى مصر الموثق لجميع فعالياته منذ دورته الأولى.

وكانت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16، قد اجتمعت بمقر صندوق التنمية الثقافية، وناقشت خلال الاجتماع السياسة العامة للدورة السادسة عشرة، كما تحددت خطط العمل للمهرجان، وتم مناقشة عدة موضوعات خلال الاجتماع منها: موعد انطلاق المهرجان وتعديلات في لائحة المهرجان، والاستقرار على عنوان الدورة الجديدة، ومواعيد فتح وغلق المشاركة في الدورة الجديدة، واقتراحات لأعضاء لجنة المشاهدة، والمكرمين.

ويستهدف المهرجان القومي للمسرح المصري عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريًا وأدائيًا وتقنيًا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.