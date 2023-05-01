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الإثنين 01 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تفاصيل الهجوم الصاروخي الروسي الكبير على أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا
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أطلقت روسيا سلسلة من الصواريخ على المدن الأوكرانية في الهجوم الثاني خلال ٣ أيام.

وتعرضت مدينة بافلوهراد، وهي مركز لوجستي بالقرب من مدينة دنيبرو المركزية، لهجوم أوكراني.

وأشعلت الضربة حريقا كبيرا، ودمرت عشرات المنازل، وأصابت 34 شخصا.

بعد ساعات، اطلقت تحذيرات في جميع أنحاء البلاد، مع العاصمة كييف من قصف محتمل.

وقال الجيش الأوكراني إنه أسقط 15 صاروخا من أصل 18 صاروخ كروز تم إطلاقها.

وأظهرت الصور تعرض مدينة بافلوهراد، وهي مدينة في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا على بعد حوالي 70 ميلا (110 كم) من خطالمواجهة، حريقا هائلا.

وقالت إحدى المقيمين، أولها ليتفينينكو، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية إنها كانت ترتدي ملابسها لمغادرة منزلهم عندما "تم تحطيم كلاالبابين بسبب موجة الانفجار".

ركضت إلى الخارج ورأيت أن المرآب قد دمر. كان كل شيء مشتعلا، شظايا زجاجية في كل مكان. قالت: " لو كنا بالخارج، لكنا قتلنا".

الإذاعة البريطانية الهجوم الصاروخي الروسي المدن الأوكرانية