عصام السقا يودع مصطفي درويش: كنت جدع وراجل.. وبتحب الخير للكل

نعي الفنان عصام السقا، الفنان الراحل مصطفي درويش، عبر حسابه الرسمي علي "إنستجرام"، ونشر صورة تجمعهما سويًا وعلق عليها قائلًا: "مع السلامة يادرويش.. كنت جدع وراجل.. وبتحب الخير للكل.. كنت اخ وصاحب غالي.. ربنا يرحمك ويغفرلك.. ويصبر اهلك يارب.. دعواتكم".

وقد توفي الفنان مصطفي درويش اليوم الإثنين عن عمر يناهز 43 عام، بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وتتلقى أسرته العزاء بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة غدًا.

وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".