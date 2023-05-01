حمزة الجمل يحذر لاعبي الإسماعيلي من مواجهة بيراميدز بعد توديع الكونفيدرالية

حذر حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، لاعبي الفريق من انتفاضة بيراميدز، في المواجهة القادمة ببطولة الدوري، بعد توديع الأخير بطولة كأس الكونفيدرالية على يد مارومو جالانتس بطل جنوب أفريقيا فى اللقاء الأخير.

وعقد الجمل، جلسة مع لاعبي الدراويش، خلال مران اليوم، طالب بضرورة خوض اللقاء بمزيد من التركيز لاستعادة الانتصارات وتصحيح مسار الفريق فى جدول الدوري، بعد وداع كأس الرابطة بالخسارة من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز، يوم 9 مايو الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في لقاء مؤجل لحساب منافسات الأسبوع الـ 24.

ويأتي الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 11 آخرين وتلقي 8 هزائم، على الجهة الأخرى يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.