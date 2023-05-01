ثنائي الأهلي في التشكيل المثالي لجولة الإياب بدوري أبطال أفريقيا

تواجد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التشكيل المثالي لجولة الإياب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” التشكيل المثالي لمباريات الإياب بربع النهائي حيث تواجد الثنائي محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر وحمدي فتحي لاعب الوسط.

وضم التشكيل المثالي لمرحلة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، 3 لاعبين من الوداد المغربي، ولاعبين من الأهلي وثنائي من الترجي التونسي ومثلهم من صن داونز الجنوب إفريقي، بالإضافة إلى لاعب من الرجاء المغربي وآخر من شبيبة القبائل الجزائري.

وأسدل الستار على الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أول أمس السبت، عقب الانتهاء من مباريات دور الـ 8، وتأهل أندية: الأهلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي.