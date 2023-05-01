العثور على جثة شخص مجهول داخل ميكروباص بالبساتين

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة شخص مجهول الهوية، متوفي داخل سيارة ميكروباص، مركونة بالشارع بمنطقة البساتين، وتكثف مباحث القسم من جهودها للوصول لهوية المتوفي.

ورد بلاغ للمقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، من الأهالي، بالعثور علي جثة شخص، داخل ميكروباص مركون بإحدى الشوارع بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص عثر علي جثة شخص مجهول الهوية، يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به أي إصابات تشير لتعرض الضحية لعنف جنائي أو مقاومة.

ورجحت التحريات الأولية أن الوفاة قد تكون طبيعية، وجار تكثيف الجهود للوصول لهوية المتوفي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.