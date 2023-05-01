حبس 3 متهمين بسرقة الدراجات النارية في منطقة الخليفة

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، اليوم الاثنين بحبس ٣متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا، لسرقة الدرجات النارية، بأسلوب كسر الجادون، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي.

وكانت البداية، عندما نجحت الأجهزة الامنيه في ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"مقيمون بدائرة قسم شرطة الخليفة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" وإعترفوا بإرتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" واعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.