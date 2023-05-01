الحكومة النيجيرية تجلي المزيد من المواطنين من السودان

دعت الحكومة النيجيرية إلى الهدوء، حيث تغادر حافلات إضافية تقل مواطنين خارج السودان إلى مصر.

وناشد السكرتير الدائم، وزارة الشئون الإنسانية وإدارة الكوارث والتنمية الاجتماعية، ناصر ساني جوارزو في مؤتمر صحفي إبقاء النيجيريين على اطلاع بجهود الحكومة في إجلاء مواطنيها.

وقال الأمين الدائم، إنه لن يتم ترك أي نيجيري بغض النظر عن وضعه، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تتعقب النيجيريين في جميع المواقع في السودان لضمان سلامتهم.

ووفقًا له فقد تم سداد جميع مدفوعات الخدمات اللوجستية، ومع ذلك، يتم أيضًا استكشاف طرق بديلة للإجلاء السريع للمواطنين.