أوكرانيا: إصابة 25 مدنيا في هجوم صاروخي روسي على دنيبروبتروفسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك اليوم الإثنين إصابة 25 مدنيا، بينهم ثلاثة أطفال، في هجوم صاروخي شنته روسيا على الإقليم أمس.

وقال ليساك - في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، "إن القوات الروسية هاجمت المنطقة بالصواريخ. وأسقطت قيادة طيران الشرق 7 منهم. لكن بعضها أصاب الأهداف. تأثرت منطقة بافلوهراد. وبحسب البيانات الأولية، أصيب 25 شخصا، من بينهم ثلاثة أطفال".

وأضاف المسئول الأوكراني أن مؤسسة صناعية في بافلوهراد تضررت جراء الهجوم حيث اندلعت فيها النيران، لكن رجال الإنقاذ قاموا بإخمادها على الفور. وتعرضت 19 عمارة سكنية و25 منزلا منفصلا و6 مؤسسات تعليمية ثانوية ومرحلة ما قبل المدرسة و5 متاجر لأضرار بالغة.