البرهان يقود عمليات الجيش السوداني من أحد مقرات القيادة

ظهر الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، في مقطع مصور، داخل أحد مقرات القيادة العامة للقوت المسلحة، خلال قيادته العمليات العسكرية الدائرة حاليًا.

ونشر الجيش السوداني عبر صفحته في فيسبوك مقطعًا يظهر فيه البرهان جالسًا إلى جوار عدد من قيادات الجيش خلال متابعة سير العمليات الميدانية للجيش ضد قوات الدعم السريع.

وتضمن المقطع تعليقًا جاء فيه: "القائد العام للقوات المسلحة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن يشرف على سير العمليات من أحد مراكز القيادة".

وفي بيان سابق، قالت القوات المسلحة السودانية إن "الموقف العملياتي لقواتنا مستقر بالعاصمة، مع هدوء الأحوال في جميع ولايات البلاد".

وأضافت: "رصدنا مستمر لتحركات العدو واستدعائه قوات مندحرة من خارج العاصمة لتعزيز موقفه العملياتي المرتبك مع تأكيدنا على تمام الجاهزية لصد وتدمير أي محاولة للهجوم على أي موقع بالعاصمة ينوي العدو مهاجمته غدا".