حي العجوزة: تحرير محاضر إتلاف أسفلت ورفع التعديات والمخالفات بشارع ترعة الزمر والصفطاوي

تمكن حي العجوزة من ضبط مخالفات وتعديات على الطرق خلال حملات مكبرة شنها لإزالة التعديات ورفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والكافيهات والمحلات التجارية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدوري على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.



وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محاضر مخالفة بيئية للمتسببين فى إتلاف الأسفلت بسبب غسيل السيارات في الطرق العامة وذلك بشوارع السودان واسراء المعلمين وميدان موسى جلال والرياض والحجاز وفوزى رماح وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وتمكنت الحملات أيضا من رفع حالات إشغال متنوعة بعدد من شوارع بقطاعات العجوزة والمهندسين ومنطقة الصحفيين ورفع كافة التعديات من المحلات التجارية وإشغالات الباعة الجائلين بشارع ترعة الزمر والصفطاوى وترعة المجنونة بقطاع أرض اللواء وتم مصادرة الشيش من الكافيهات والمقاهي وإزالة الحواجز الحديدية والأقماع المخالفة والكتل الأسمنتية بالإضافة إلى شن حملة ليلية لالزام المحلات بالغلق طبقا للمواعيد المقررة وترشيد استهلاك الكهرباء،وجاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء ياسر سامى مدين رئيس حي العجوزة،مجموعة العمل المرافقة.