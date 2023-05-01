بعد تخطي الحدود.. منافس قوي ينتظر فيوتشر بنصف نهائي كأس الرابطة

حقق فريق فيوتشر فوزا مهما بنتيجة 1-0 على حساب حرس الحدود، مساء الأحد، في اللقاء الذي جمع الفريقان على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وينتظر فريق فيوتشر منافس قوي ومباراة صعبة في دور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة أمام فريق المصري البورسعيدي الذي يضم بين صفوفه لاعبين مميزين.

وخاض فيوتشر لقاء حرس الحدود أمس بتشكيل يضم: محمود حمدي، باسم علي، علي الفيل، طارق طه، محمود مرعي، كريم نيدفيد، مهند لاشين، محمد رضا، ناصر ماهر، مصطفي البدري، مروان محسن.

يذكر أن فريق فيوتشر قد توج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في النسخة الأخيرة على حساب فريق غزل المحلة بالمباراة النهائية.