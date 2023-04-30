رئيس جامعة الأقصر يشارك في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات بأسيوط

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات في جلسته التي انعقدت بجامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس.

وقال رئيس جامعة الأقصر، إن المجلس ناقش خلال انعقاده عددا من الموضوعات الهامة شملت مناقشة مقترح بتطبيق نظام السنة التأسيسية كنظام اختياري لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لدراسة تطبيق نظام السنة التأسيسية كنظام اختياري للطلاب للالتحاق بالجامعات الحكومية، وسوف يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بتطبيق هذا النظام في مؤتمر صحفي سيُعقد عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم.

وناقش المجلس في اجتماعه توصيات اللجنة الدائمة بشأن تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية الراغبين في استكمال دراستهم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، مراعاة لمصالح الطلاب، وللحفاظ على مستقبلهم الجامعي في هذه الظروف الاستثنائية.

من جانبه، أشاد وزير التعليم العالي بإدراج 49 مؤسسة تعليمية و11 مؤسسة بحثية مصرية في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2023، وإدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS للتخصصات العلمية للعام الحالي، مثمنًا جهود الجامعات التي ساهمت في وجود تقدم ملحوظ للجامعات المصرية والمراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة، موجها باستمرار دعم الجامعات للنشر الدولي، وتشجيع الباحثين المتميزين في هذا الشأن.

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات (1)

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات (2)