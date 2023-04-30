العثور على طفل رضيع أسفل كوبري الأوسطى بالبدرشين

عثرت الأهالي علي طفل رضيع ملقي أسفل كوبري الأوسطى بمنطقة البدرشين، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تكثف جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين من الأهالي بالعثور علي طفل رضيع أسفل كوبري الأوسطي، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث ، وبالفحص تبين صحة البلاغ وان الطفل يرتدي ملابسه وبه اسوره به اسم الام وتدعي منى ماجد، واسم الطبيب ويدعي عبد الحميد.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعه، وجارى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطه بالمكان.