بلاغ عاجل ضد سيدة تستغل أطفالها لزيادة المشاهدات

تقدمت المحامية نهى الجندي ببلاغ للنائب العام، ضد صاحبة بيدج باسم «هبة سيد» لقيامها باستغلال الأطفال وانتهاك حرمة الصغير، بهدف التربح وزيادة المشاهدات، حيث يحتوي الفيديو على ألفاظ خارجة والتي تُعد انتهاكًا لحقوق الطفل.

وطالبت الجندي بغلق القناة المذكورة بتهمة استغلال الأطفال وانتهاك حرمة الطفل، واستغلال الأطفال من أجل التربح والشهرة هو أمر مخالف لأحكام قانون الطفل ومن شأنه تعريض الطفل للخطر، ومخالف للمادة 291 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، بالإضافة إلى قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وأضافت أن استغلال الأطفال في عمر الزهور بهذه الطريقة المسيئة هو أمر غير مقبول ويتضمن تعريض الطفل للخطر ويهدد تنشئتهم وأخلاقهم. واعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية.