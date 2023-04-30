ندوة حول "مخاطر الحمل المتكرر" بغرب الإسكندرية

نظم مركز إعلام غرب الأسكندرية، التابع للهيئة العامة للإستعلامات، اليوم الأحد ندوة بمركز طب أسرة المتراس حول " مخاطر الحمل المتكرر "، حاضر فيها الدكتورة ريهام نبيل مدير تنظيم الاسرة بمنطقة غرب الطبية فى الإسكندرية.

يأتى ذلك فى اطار فعاليات الحملة التي اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار " سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك " للتوعية باهمية تنظيم الاسرة وصحة المراة .

وافتتح الندوة مجدي الغريب مدير المركز حيث أكد أهمية نشر الوعي الصحي والتعرف على كيفية الاستفادة من خدمات تنظيم الاسرة التي تقدم للأم من خلال مراكز صحة الاسرة، وضرورة المباعدة بين فترات الحمل .



وأكدت الدكتورة ريهام نبيل مدير تنظيم الاسرة بمنطقة غرب الطبية، على الاهتمام بصحة المرأة من كل النواحى والاهتمام بكل طفلة مولودة، و الحذر من مخاطر الحمل المتكرر على صحة الام والطفل والجنين، مشيرةً الى ان الدولة تقدم خدمات تنظيم الاسرة والوسيلة المناسبة لكل سيدة حسب حالتها الصحية بالمجان بوحدات صحة الاسرة واجراء فحوص كاملة للحوامل والتحاليل والاشعة اللازمة لمتابعة الجنين خلال فترة الحمل .



وشددت مدير تنظيم الاسرة بمنطقة غرب الطبية، على أن السن المناسب للانجاب من 20 سنة وأن الهدف من المباعدة بين فترات الحمل هو صحة الام حتى تعوض مافقدته فى الحمل، موضحةً اهمية الرضاعة الطبيعية للطفل بعد الولادة التي تقدم له الحنان والشعور بالامان والاهتمام به وحتى لاتعرض نفسها لمشاكل صحية ونفسية تؤثر على استقرار الأسرة وتكون قادرة على رعاية أبناءها وزوجها.