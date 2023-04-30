برلماني: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على الاستماع إلى كل الآراء

قال النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل، بمشاركة كل أطراف القوى السياسية والمجتمعية، يأتي في مصلحة الدولة المصرية، ويبشر بمستقبل أفضل للجميع.

وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطني يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الدولة على الاستماع إلى كافة الأراء، وهذا سينتج عنه توصيات إيجابية تسهم في بناء الوطن، مضيفًا: "هذا يتواكب مع الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأوضح عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن الحوار الوطني جاء في توقيت هام للغاية، وسط تحديات صعبة تسيطر على الساحة الدولية، لاسيما الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، مشيرًا إلى أن تبادل الرؤى، والاستماع إلى كافة أفكار المشاركين في الحوار.. سيكون له دورا كبيرا في حل العديد من المشكلات.

وأكد النائب طه الناظر، أن الحوار الوطني سينجح بامتياز، بعد أن أحدث انفراجة سياسية غير مسبوقة، وجمع كافة القوى السياسية المختلفة على مائدة واحدة للتشاور وطرح الأراء بحرية كاملة.