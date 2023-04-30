مستشار سابق في الخارحية الأمريكية: الولايات المتحدة تريد وقف الصراع في السودان

اكد حازم الغبرا، مستشار سابق في الخارجية الأمريكية، وجود رغبة أمريكية في وقف الحرب والصراع في الشارع السوداني، موضحًا ان هناك ضحايا يحملون الجنسية الأمريكية ودبلوماسي مصري، وبالتالي فإن امريكا تريد وقف إطلاق النار والعودة إلى شكل من أشكال التفاوض والعملية الدبلوماسية والسياسية لحل هذا النزاع الذي كان بسيطا.

وأضاف الغبرا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاحد، أنّ أمريكا لديها مشكلة مع الطرفين في السودان، متابعا "عندما حصل الخلاف الأول عام 2019 كان حمدوك رئيسا للوزراء وقف مع حميدتي ضد السلطة المدنية، والآن هذه الأطراف التي كانت وراء التغيير الذي حصل في السودان أصبحت تتصارع فيما بينها وتؤدي بالشعب السوداني إلى المزيد من الويلات والخراب والقتل".

واشار الغبرا، الى أن المشكلة بين حميدتي والبرهان كانت بسيطة، لكن تطورت بشكل غريب وسريع ووصلت الأمور إلى انفلات أمني يعتبر المشكلة الأساسية التي تتخوف منها الولايات المتحدة الأمريكية، وبخاصة أن واشنطن ليس لديها ثقة في قوات الدعم السريع بخصوص وجود قيادة وسيطرة كافية لتوقف أي عمليات عسكرية وعمليات نهب وسرقة نراها اليوم في الشارع.