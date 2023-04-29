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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان تطلب توضيحًا رسميًا من السويد حول تصريحات متداولة لمواطن يحرض على الكراهية

عبدالله بوحبيب
عبدالله بوحبيب
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طلب وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب توضيحات رسمية من السويد حول التصريحات المتداولة في فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لمواطن سويدي يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان على مخالفة القوانين اللبنانية، ويحرضهم على العنف والكراهية وحمل السلاح في لبنان.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بنائب المدير العام ورئيس إدارة الشرق الأوسط الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويدية صوفي بيكر ترافقها سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور.

أكدت الخارجية اللبنانية أنها ستتابع التطورات في هذه القضية، مؤكدة أنها تمس الأمن القومي الوطني بإنتظار الحصول على التوضيحات المرجوة من السلطات المختصة.

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