الهلال يتعادل مع أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وافتتح الهلال أهداف المباراة عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 13 بعد عرضية مثالية من ميشيل دليجادو، فيما تعادل أوراوا من خلال شينزو كوروكي في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني.

وشهدت المباراة حصول سالم الدوسري لاعب الهلال على بطاقة حمراء في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الدحيل القطري بسباعية نظيفة، فيما تأهل أوروا بعد الفوز على جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في اليابان يوم السبت السادس من مايو المقبل.

