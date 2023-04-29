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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة بيطرية بكفر الشيخ توقع الكشف علي 317 رأس ماشية

بقرية إصلاح شالما ضمن مبادرة حياة كريمة

قافلة بيطرية بكفر
قافلة بيطرية بكفر الشيخ
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أجرت ،مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، بالأشتراك مع كلية الطب البيطري، التابعة لجامعة كفرالشيخ، قافلة بيطرية بقرية إصلاح سالما مركز سيدي سالم ،ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور بسيونى هلهل، عميد الكلية، والدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري.

نظمت ،مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، بالأشتراك مع كلية الطب البيطري، التابعة لجامعة كفرالشيخ، قافلة بيطرية بقرية إصلاح سالم مركز سيدي سالم ،ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور بسيونى هلهل، عميد الكلية، والدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري.
جاء ذلك ،بحضور الدكتور محمود موسى، وكيل الكلية، والدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية، والدكتور محمود غالب، والدكتور وسام يسن، مدير إدارة سيدى سالم، والأطباء والمعاونين بإدارة سيدى سالم المشاركين بالقافلة، ووقع الأطباء الكشف البيطري على الماشية، وجرى تقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان.

قامت الحملة ،بإجراء ،الكشف البيطري على 80 حالة باطنة، و 12 جراحة، و25 تناسليات، و200 دواجن .

وتابعت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور أحمد النوام، وعضوية الدكتور عصام منيسى، والدكتور خالد البنا، والدكتورة سمر دغدغ، استكمال أعمال التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم الحيوانات بنطاق إدارة فوه.

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