ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن ، بينما غادر عدد 8 سفن ، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .

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بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23196 طن تشمل : 178 طن كسب صويا و 4000 طن يوريا و 9954 طن علف و 425 طن رمل و 448 طن بصل و 8191 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41855 طن تشمل : 1895 طن أرز معبأ و 100 طن مولاس و 4452 طن حديد و 7294 طن ابلاكاش و 19472 طن ذرة و 5690 طن قمح و 1447 طن خشب زان و 1597 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 482 طن و 1023 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 546 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 258 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2734 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172733 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120653 طنًا .

وغادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3723 طن قمح متجهين إلى طنطا و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3408 شاحنة .

شاركت هيئة ميناء دمياط فى فاعليات النسخة الثانية من منتدى هامبورج البحرى الذي استضافته مدينة هامبورج الألمانية ، مثل هيئة ميناء دمياط فى فاعليات المنتدى اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، ورافقه خلال الزيارة العميد ياسر الصبان رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق بالهيئة.

تضمنت الفاعليات مشاركة رئيس مجلس الإدارة فى الحلقات النقاشية الرئيسية للمنتدى ذات الصلة بكيفية الارتقاء بصناعة النقل البحرى على مستوى العالم، وتناولت عدداً من الموضوعات الهامة على رأسها الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات الكربونية