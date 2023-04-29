كشف مُلابسات العثور على جثتي سائق ونجله في نيل أطفيح وضبط الجناة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة عامل ووالده سائق في مياه النيل بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

وتلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة عامل، مقيم بدائرة المركز "مُبلغ بتغيبه" طافية بنهر النيل بدائرة المركز وتبين تغيب والده سائق، مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية" عن مسكنه أيضاً، والعثور على جثته فى وقت لاحق.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة عامل "له معلومات جنائية"، نجله - مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما وبين المجنى عليه الثانى لكونه "مدين لهما بمبلغ مالى" وقررا بقيامهما بتاريخ الواقعة باصطحاب المجنى عليهما لدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف لإجبار المجنى عليه الثانى على دفع المبلغ المالى المشار إليه، وقاما بتهديده بطبنجة كانت بحوزة أحدهما فحدثت مشاجرة بينهم قام خلالها المتهمان بطعن المجنى عليه الأول بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى إلى وفاته، والتعدى على المجنى عليه الثانى بقطعة حديدية ثم أجهزا عليه بحجر حتى فارق الحياة ، وقاما بإلقاء جثتيهما بمياه نهر النيل كما أرشدا عن "الطبنجة، والمطواة "المستخدمتان فـى الواقعة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.