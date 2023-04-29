بسبب التزامهم.. رئيس مركز بلقاس توزع الحلوى والكعك على الباعة الجائلين

قامت غاده الحمادى رئيس مركز ومدينة بلقاس فى محافظة الدقهلية اليوم السبت خلال جولة فى شوارع المدينه عقب انتهاء إجازة العيد فى لافته طيبه لم تحدث من قبل بتوزيع الحلوى والكعك والبسكويت على الباعة الجائلين بشارع الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك والتزامهم بعدم وضع مفروشات بالطريق العام.
واكدت الحمادى أن ذلك يأتى كتشجيع معنوى لهم نتيجة حسن تعاون الباعة والتزامهم بالقوانين والحفاظ على الطريق العام بالإضافة إلى الإحساس بالمسؤولية مع الجهاز التنفيذي.
واشارت الى ضرورة استمرار الالتزام والتعاون الدائم وظهور شوارع المدينة بصورة حضارية تليق بأهل بلقاس الكرام.