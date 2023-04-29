بسبب التزامهم.. رئيس مركز بلقاس توزع الحلوى والكعك على الباعة الجائلين

قامت غاده الحمادى رئيس مركز ومدينة بلقاس فى محافظة الدقهلية اليوم السبت خلال جولة فى شوارع المدينه عقب انتهاء إجازة العيد فى لافته طيبه لم تحدث من قبل بتوزيع الحلوى والكعك والبسكويت على الباعة الجائلين بشارع الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك والتزامهم بعدم وضع مفروشات بالطريق العام.

واكدت الحمادى أن ذلك يأتى كتشجيع معنوى لهم نتيجة حسن تعاون الباعة والتزامهم بالقوانين والحفاظ على الطريق العام بالإضافة إلى الإحساس بالمسؤولية مع الجهاز التنفيذي.

واشارت الى ضرورة استمرار الالتزام والتعاون الدائم وظهور شوارع المدينة بصورة حضارية تليق بأهل بلقاس الكرام.

FB_IMG_1682767327815

FB_IMG_1682767325813

FB_IMG_1682767332141

FB_IMG_1682767329676

FB_IMG_1682767336327

FB_IMG_1682767334115

FB_IMG_1682767340067

FB_IMG_1682767338215

FB_IMG_1682767343787

FB_IMG_1682767341921

FB_IMG_1682767348849

FB_IMG_1682767345651

FB_IMG_1682767359541

FB_IMG_1682767357730

FB_IMG_1682767364316

FB_IMG_1682767362928

FB_IMG_1682767367490

FB_IMG_1682767366158

FB_IMG_1682767369478