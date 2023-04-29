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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خالد الغندور حكما للقاء المصري والإسماعيلي في كأس الرابطة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، حكام مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، في بطولة كأس الرابطة.
ويلتقي المصري مع الإسماعيلي، اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، في ربع نهائي كأس مصر.
وأسندت لجنة الحكام مباراة المصري والإسماعيلي إلى الحكم خالد الغندور، ويعاونه كلا من محمد عبدالمجيد وأسامة هشام وأحمد ناجي، ومحمود دسوقي حكم فيديو وأحمد جابر مساعد حكم فيديو.

الغندور كأس الرابطة اتحاد الكرة