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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سيارات محملة بالمواد الغذائية للقادمين من السودان

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان
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قال أحمد أبو زيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية إلى معبر أرقين البرى، إن هناك سيارات محملة بالمؤن والمواد الغذائية لتقديم الخدمة للقادمين من السودان، موضحًا أن الهلال الأحمر المصرى يواصل تقديم الخدمات الطبية واللوجستية للقادمين من السودان.

وأضاف "أبوزيد" فى مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن  هناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لخدمة المرضى والمصابين من بين العائدين من السودان، كما قام وفد قنصلى سودانى بزيارة المعبر وتابع التسهيلات التى تقدمها مصر للقادمين من السودان.

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الجارى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السودانى.

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