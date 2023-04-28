استدرجها إلى مخزن.. عامل فراشة يهتك عرض قاصر فى مصر القديمة

بدأت نيابة مصر القديمة الجزئية، تحقيقات موسعة في واقعة اعتداء عامل فراشة على فتاة، ومحاولة هتك عرضها، وأمرت النيابة بعرض الفتاة على الطب الشرعي وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن المجني عليها تبلغ من العمر ١٣ عامًا، كانت بمحيط عمل المتهم ، ونجح المتهم في استدراجها الي داخل المخزن الخاص بعمله، وحاول هتك عرضها، وتخلصت منه وعادت إلى منزلها وأبلغت أسرتها بالواقعة.

روت المجني عليها تفاصيل الواقعة قائلة، ان المتهم استدرجها إلى داخل المخزن في غفلة من الناس ودون إدراك منها، وعند دخولها قام بتقييد يدها بيده وحاول الاعتداء عليها وملامسة جسدها في مناطق مختلفة، ونجحت في الفرار منه ثم أخبرت أسرتها بما حدث.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة، أنه استدرج الفتاة للحديث معها، وعندما انفرد بها حاول لمسها فى أماكن عفتها ولم يعتد عليها بشكل كامل، ثم تركها وانصرفت، وفوجئ بأنه تم تقديم بلاغ ضده من أسرتها وأُلقي القبض عليه.

كما استمعت النيابة الي أقوال أسرة الطفلة، وأكدت خالتها أن والد المجني عليها متوفي، ووالدتها تعاني من أمراض مزمنة وأنها تكفلت هى وأسرة والدتها برعايتها، ويوم الواقعة عادت لها خائفة وروت لها ما حدث من تحرش المتهم بها ومحاولة هتك عرضها، فتوجهت الي قسم الشرطة لتحرير بلاغ ضده.

قررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة احتجاز فتاة وهتك عرضها، وترويعها، وكلفت بالتحرى حول الواقعة، والاستعلام عن الصحيفة الجنائية للمتهم. بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة مصر القديمة الجزئية، بلاغًا، من سيدة يفيد بتعرض نجلة شقيقتها المريضة لمحاولة اعتداء من أحد العمال

بالاستعلام والتحرى تبين صحة الواقعة، وأمكن ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة التى باشرت التحقيق.