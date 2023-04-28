محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات بشبرا الخيمة والخصوص

أجرى، اليوم الجمعة، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص لاستمرار متابعة أعمال النظافة والإشغالات التي تتم بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، وذلك في إطار جهود المحافظة للنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي لمدن المحافظة.



أجرى المحافظ جولة شملت المرور على محور مدينة الخصوص ومحور مسطرد لمتابعة أعمال الحملة التي يقوم بها حي شرق شبرا الخيمة لإزالة تراكمات الرتش والقمامة عند المنطقة الجغرافية بمسطرد.

وخلال جولة اليوم وجه المحافظ باستمرار أعمال النظافة على تلك المحاور الجديدة ومراجعة جميع ساحات الانتظار، والتأكد من تقنينها والعمل على إظهار الشوارع بالشكل الحضاري المطلوب من خلال إزالة الأتربة بشكل مستمر من على جانبي الطريق ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها.

كما وجه باستمرار التنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام والعمل على تيسير الحركة المرورية ومنع الانتظار الخاطئ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

وطالب المحافظ بإستغلال قطعة أرض بمدخل عزبة أفندينا بحي شرق شبرا الخيمة وإقامة أي مشروع خدمي عليها لصالح المواطنين للحفاظ عليها من التعدي، مشددا أيضا على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري خصوصا السيارات التي تلقي القمامة أسفل الكباري.

وخلال الجولة قام بضبط أحدى سيارات النقل على الطريق الزراعي بنطاق قرية دندنا التابعة لمركز ومدينة طوخ لقيام السائق بقطع الطريق بشكل مفاجئ والدوران من خلال فتحة عشوائية موجها بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جولة محافظ القليوبية

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