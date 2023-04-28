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الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

2750 جنيها لجرام الذهب عيار 21.. صعود جديد للمعدن الأصفر

سعر الذهب
سعر الذهب
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زادت أسعار الذهب للمرة الثانية علي التوالي خلال يومين اثنين بصورة جنونية ليرتفع بمقدار 230 جنيها في الجرام ، ليصعد بقيمة 120 جنيها علي الأقل خلال تعاملات اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة.


سجل أشهر عيار ذهبي وهو عيار 21 حوالي 2750 جنيه للبيع و 2800 جنيه للشراء


وصل سعر عيار 24 إلي 3143 جنيه للبيع و 3200 جنيه للشراء


وبلغ سعر عيار 18 نحو 2357 جنيه للبيع و 2400 جنيه للشراء


بلغ سعر عيار 14 حوالي 1833 جنيه للبيع و 1867 جنيه للشراء


وصل سعر الجنيه الذهب نحو 22 ألف جنيه للبيع و 22.4 ألف جنيه للشراء


بلغ سعر كيلو الذهب نحو 3.142 مليون جنيه للبيع و 3.2 مليون جنيه للشراء


وصل سعر أوقية الذهب نحو 97.743 ألف جنيه للبيع و 99.52 ألف جنيه للشراء.
 

سعر عيار 21 سعر عيار 24 سعر عيار 18 سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب