2750 جنيها لجرام الذهب عيار 21.. صعود جديد للمعدن الأصفر

زادت أسعار الذهب للمرة الثانية علي التوالي خلال يومين اثنين بصورة جنونية ليرتفع بمقدار 230 جنيها في الجرام ، ليصعد بقيمة 120 جنيها علي الأقل خلال تعاملات اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة.



سجل أشهر عيار ذهبي وهو عيار 21 حوالي 2750 جنيه للبيع و 2800 جنيه للشراء



وصل سعر عيار 24 إلي 3143 جنيه للبيع و 3200 جنيه للشراء



وبلغ سعر عيار 18 نحو 2357 جنيه للبيع و 2400 جنيه للشراء



بلغ سعر عيار 14 حوالي 1833 جنيه للبيع و 1867 جنيه للشراء



وصل سعر الجنيه الذهب نحو 22 ألف جنيه للبيع و 22.4 ألف جنيه للشراء



بلغ سعر كيلو الذهب نحو 3.142 مليون جنيه للبيع و 3.2 مليون جنيه للشراء



وصل سعر أوقية الذهب نحو 97.743 ألف جنيه للبيع و 99.52 ألف جنيه للشراء.

