إصابة 11 شخصا إثر تصادم سيارة بسور منزل في الوراق

أصيب 11 شخصا في حادث تصادم سيارة سوزوكى بسور منزل بكورنيش النيل بمنطقة الوراق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سياره بسور منزل في الوراق، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سوزوكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بسور منزل نتج عن الحادث إصابة 11 شخصا جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم التحفظ علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.