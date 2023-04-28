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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 11 شخصا إثر تصادم سيارة بسور منزل في الوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 11 شخصا في حادث تصادم سيارة سوزوكى بسور منزل بكورنيش النيل بمنطقة الوراق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سياره بسور منزل في الوراق، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سوزوكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بسور منزل نتج عن الحادث إصابة 11 شخصا جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم التحفظ علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

بمنطقة الوراق حادث تصادم سيارة مديرية امن الجيزة منطقة الوراق كورنيش النيل