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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": فرق الهلال الأحمر المصري تقدم عملا بطوليا بمعبر أرقين

فرق الهلال الأحمر
فرق الهلال الأحمر المصري
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قال أحمد أبوزيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين، إن فرق الهلال الأحمر المصري تقدم عملًا استثنائيًا وبطوليًا، مؤكدًا أن معبر أرقين يستقبل القادمين من السودان على مدار الساعة.

وأضاف موفد "القاهرة الإخبارية" أن فرق الهلال الأحمر تقدم كل سبل الدعم سواء للمصريين أو الجنسيات المختلفة القادمين من السودان، متابعًا: "هنا في معبر أرقين تجد كل أشكال الدعم".

وتابع: "هناك خيمتان كبيرتان محملتان بكل السبل اللازمة من مواد إعاشة ومواد إغاثية بالإضافة لبعض مستلزمات الأطفال من حليب وغيره، تم تدشينهما من جانب فرق الهلال الأحمر المصري، وقد نشاهد خيمة ثالثة سيتم نصبها لمساعدة القادمين من السودان".

وأشار إلى أن إحدى السيدات السودانيات كانت قد اشتكت من فقدان حليب الأطفال خلال الرحلة الشاقة، لكن كل وسائل الإعاشة والمواد الغذائية والطبية والأدوية متوافرة في معبر أرقين.

 

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