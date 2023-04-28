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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

لقاء "بي منريت" بحضور 700 شاب جامعي بإيبارشية الفيوم

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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نظمت خدمة الشباب بإيبارشية الفيوم، لقاءً لشباب وشابات المرحلة الجامعية من أبناء الإيبارشية، تحت شعار "بي منريت.. لأَنَّكَ أَنْتَ مَحْبُوبٌ"، في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، بحضور الأنبا أبرآم مطران الإيبارشية.

شارك في اللقاء ٧٠٠ شاب وشابة و٧٠ خادم وخادمة وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وتضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي محاضرتين عن "النجاح" ألقاهما الأب القمص رافائيل ثروت كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بفم الخليج بالقاهرة ونائب أسقف الخدمات.

 وقدم كورال "القديس مار إفرام السرياني" التابع لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة وكورال "السمائيين" التابع لإيبارشية الفيوم فقرات ألحان وترانيم، كما اشتمل اللقاء على مسابقات روحية وترفيهية.

 

 


 

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