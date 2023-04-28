قصور الثقافة: 12 ألف كتاب من مختلف الفروع بالمكتبة العامة ومكتبة السلام بالعريش

قال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: " إن المكتبة العامة، ومكتبة ضاحية السلام الثقافية بالعريش، التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة تحويان ما يقرب من ١٢ ألف كتاب في مختلف فروع المعرفة حيث تحوي المكتبة العامة بالعريش على ما يقرب من ٤٠٠٠ كتاب متنوع ، وتقدم خدماتها الثقافية لأهالينا بحي العريش بميدان الرفاعي ، فيما تبلغ مساحة مكتبة ضاحية السلام، ٢٢٠ مترًا، وتحتوي على ما يقرب من ٧٨٠٠ كتاب، وتضمنت أعمال التطوير والصيانة بها على مكتبة الطفل ومكتبة عامة مزودة بأحدث الإصدارات العلمية والأدبية، حيث أُُدرجت أعمال تطويرها ضمن خطة صيانة العام الحالي ٢٠٢٣م.

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد افتتحت أعمال تطوير المكتبة العامة ومكتبة السلام التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن سلسلة من الفعاليات دشنتها وزارة الثقافة احتفاء مع أهالي سيناء بالذكرى 41 لأعياد تحرير سيناء، وذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، وعدد كبير من المسؤولين التنفيذيين بالوزارة والمحافظة، وحشد جماهيري كبير من أهالي وأبناء المحافظة.