حماقى يتألق فى افتتاح فرع وادى دجلة الجديد بدمياط

افتتح الدكتور طارق راشد رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة، أحدث فروع النادي بمدينة دمياط الجديدة، لتوفير خدمات رياضية وثقافية وترفيهية لأهالي المحافظة، ولدعم الاستراتيجية الوطنية للرياضة الرامية إلى افتتاح منشآت رياضية لزيادة قاعدة ممارسين الرياضة وتأهيل الأبطال للمنافسات الدولية.

يمتد نادي وادى دجلة بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 14 فدانًا، ويضم العديد من المنشآت الرياضية المجهزة على أعلى مستوى منها مجمع سباحة مكون من مسبح أوليمبي، ومسبح للتدريب، وحمام سباحة للأطفال، كما يضم ملاعب تنس وسلة، وساحة لياقة بدنية خارجية، بالإضافة إلى حديقة للأطفال، ومباني اجتماعية وخدمية تضم صالات شطرنج، وجودو، والمصارعة.

أعرب الدكتور طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة، عن سعادته بافتتاح الفرع التاسع لأندية وادى دجلة بمدينة دمياط الجديدة لتصبح واحدة من أوسع الأندية انتشارًا في مصر من حيث عدد الفروع، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الرامية إلى إنشاء مدن جديدة تتوافر بها خدمات متكاملة، وفي ضوء استراتيجية وادى دجلة الهادفة إلى بناء ودعم المواهب في الرياضات المختلفة من خلال تقديم أحدث نظم التدريب ومنشآت وملاعب على أعلى مستوى ومدربين محترفين في مختلف الرياضات.

حضر الافتتاح لفيف من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، والذين أجروا جولة تفقدية بملاعب ومنشآت نادي وادى دجلة دمياط، واختتمت الزيارة بحفل للنجم محمد حماقي، حضره الآلاف من أعضاء النادي، قدم خلاله المطرب باقة من أغانيه الجديدة، التي تفاعل معها الحضور.

يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز، ويقدم النادي 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.