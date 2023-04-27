13 جولة للرعاية الحرجة وتسكين 24 حالة بالعناية المركزة خلال أسبوع بالدقهلية

أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيا اليوم الخميس على جهود إدارة الرعاية الحرجة والحضانات خلال الأسبوع الماضى التى تضمنت 13 جولة مرورية جرى خلالها تفقد المستشفيات التابعة والتاكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والحرص على جودة الخدامت الطبية المقدمة .

ومن جانبها قالت الدكتورة نجلاء محفوظ مدير إدارة الرعاية العاجلة أنه تم تسكين نحو 24 حالة عناية مركزة عن طريق المشروع القومى للرعايات والحضانات وجرى استقبال 6 حالات محولة من حضانات خاصة إلى حكومية فضلاً عن 150 بلاغاُ عن حوادث.

واضافت أنه تم استقبال مايقرب من 21 ألف مريض بجميع مستشفيات الدقهلية إلى جانب إجراء 200 عملية طارئة وتحويل 216 حالة طوارئ .

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