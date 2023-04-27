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الخميس 27 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، أمس الأربعاء، على ارتفاع مؤشرها العام 8ر2 نقطة ليبلغ مستوى 55ر7158 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 04ر0 %.

وجرى تداول 2ر149 مليون سهم عبر 11352 صفقة نقدية بقيمة 9ر39 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر5 نقاط ليبلغ مستوى 82ر5584 نقطة بنسبة 10ر0 % من خلال تداول 6ر49 مليون سهم عبر 2786 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 ملايين دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 7ر5 نقاط ليبلغ مستوى 35ر7941 نقطة بنسبة 07ر0 % من خلال تداول 5ر99 مليون سهم عبر 8566 صفقة بقيمة 11ر35 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2ر8 نقاط ليبلغ مستوى 78ر5607 نقاط بنسبة 15ر0 % من خلال تداول 8ر46 مليون سهم عبر 2432 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 ملايين دينار.

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