مران خفيف أول أيام معسكر المنتخب الأوليمبي

ينطلق معسكر المنتخب الوطني الأوليمبي غدا الخميس، لمدينة الإسكندرية، تحت قيادة البرازيلي ميكالي، استعدادا لخوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة المقرر أقامتها بالمغرب.

ومن المقرر أن يبدأ ميكالي المعسكر بمران خفيف في أول أيام المعسكر، وذلك بتجنب حالات الاجهاد للاعبين خلال الفترة المقبلة خاصة وان ميكالي لا يريد خسارة اي عنصر من الفراعنة في المرحلة المقبلة .

ويبدء معسكر الفراعنة غدا الخميس ويستمر حتي 30 أبريل الجاري، في إطار استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة في المغرب، المؤهلة لـأولمبياد باريس 2024.