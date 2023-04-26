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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مران خفيف أول أيام معسكر المنتخب الأوليمبي

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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ينطلق معسكر المنتخب الوطني الأوليمبي غدا الخميس، لمدينة الإسكندرية، تحت قيادة البرازيلي ميكالي، استعدادا لخوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة المقرر أقامتها بالمغرب. 
ومن المقرر أن يبدأ ميكالي المعسكر بمران خفيف في أول أيام المعسكر، وذلك بتجنب حالات الاجهاد للاعبين خلال الفترة المقبلة خاصة وان ميكالي لا يريد خسارة اي عنصر من الفراعنة في المرحلة المقبلة . 
ويبدء معسكر الفراعنة غدا الخميس ويستمر حتي 30 أبريل الجاري، في إطار استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة في المغرب، المؤهلة لـأولمبياد باريس 2024.

المنتخب الأولمبي انطلاق معسكره