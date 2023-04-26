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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسا كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يشيدان بالتحالف بين البلدين

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أشاد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول والرئيس الأمريكي جو بايدن بقوة التحالف الثنائي بين البلدين، حيث احتفل الرئيسان بالذكرى السبعين على تأسيس التحالف قبل عقد قمة في البيت الأبيض.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/ ان الرئيس بايدن والسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن رحبا بالرئيس يون والسيدة الأولى الكورية كيم كون- عقب وصولهما الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض للمشاركة في فعاليات استقبال رسمية على شرف زيارة الدولة التي يقوم بها يون إلى الولايات المتحدة.

وقال بايدن "هذا العام يمثل الذكرى السبعين على تأسيس التحالف بين البلدين.

هذا التحالف غير القابل للكسر مهر بشجاعة وتضحية جنود البلدين اللذين قاتلوا ودافعوا عن الحرية، وأنا فخور بانضمام محاربين قدامى من الحرب الكورية إلينا اليوم، مستقبلنا مليء بفرص لا يمكن تصورها وإمكانيات لا نهاية لها".

من جانبه أشاد يون بالتحالف، ووصفه بأنه تحالف "عادل وعالمي" من أجل الحرية والسلام والازدهار في العالم، قائلا " التحالف بين البلدين ليس علاقة معاملات تجتمع وتنقسم وفقا للمصالح ".

 

يون سيوك يول بايدن البيت الأبيض