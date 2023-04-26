كأس إيطاليا.. تشكيل هجومى متوقع لإنتر لمواجهة يوفنتوس

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "أليانز ستاديوم"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق إنتر ميلان، الذى يستضيف نظيره يوفنتوس، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.



وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



ومن المتوقع أن يقود لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو هجوم إنتر، حسبما ذكر موقع "فوتبول إيطاليا".



وجاء التشكيل المتوقع لإنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دارميان - أكيربي - باستوني - دومفريس.

خط الوسط: باريلا - كالهانوجلو - هنريك مخيتريان.

خط الهجوم: ديماركو - لاوتارو - دجيكو.