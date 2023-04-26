الجمعة.. الفيوم تستضيف بطولة الجمهورية للباراتايكوندو بمشاركة 200 لاعب ولاعبة

تستضيف محافظة الفيوم بطولة الجمهورية للباراتايكوندو والمقرر إقامتها يومي 28 و 29 إبريل الجاري بالصالة المغطاة بنادى قارون الرياضى بمحافظة الفيوم.

وتشهد البطولة مشاركة 200 لاعب ولاعبة من أبطال التايكوندو البارالمبيين فى منافسات الباراكيروجى والبارابومزا على صعيد إعاقات الذهني والحركي والبصرى والكراسي المتحركة.

وتأتي البطولة في إطار اهتمامات القيادة السياسية بأبطال الألعاب البارالمبيين ودعم الرياضيين و تماشيا مع نهج وسياسة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى لنشر الرياضة فى كل ربوع مصر.

وتشهد البطولة منافسات الكبار والناشئين بمختلف أنواع الإعاقات لاكتشاف مواهب جديدة للعبة.

وكان الاتحاد المصري للتايكوندو قد فتح باب التسجيل أمام اللاعبين بالبطولة قبل إجازة عيد الفطر المبارك ، على أن يغلق باب التسجيل اليوم الموافق 26 ابريل الجاري.

ويدخل منتخبنا الوطني للباراتايكوندو معسكرا مغلقا تحت إشراف المحاسب حازم قنديل عضو مجلس إدارة الإتحاد والمشرف على نشاط الباراتايكوندو بالإتحاد استعدادا لبطولة العالم المقبلة والمزمع اقامتها في غضون الفترة بين نهاية شهر مايو وغرة شهر يونيو القادم.