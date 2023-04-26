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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الرقابة الداخلية بصحة الدقهلية تكثف جولاتها وتتعهد بمكافأة أفضل المستشفيات

جانب من الزيارات
جانب من الزيارات
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 وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بوضع خطة لتكثيف المرور على المستشفيات خلال  إجازة عيد الفطر المبارك، من قبل فريق الرقابة الداخلية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالمديرية وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

ومن جانبها  صرحت الدكتورة ريهام الهراس مسئول الرقابة الداخلية، بأنه تم تشكيل لجان  بالتنسيق مع ادارات الطب العلاجي والتفتيش الصيدلي إلى جانب التفتيش المالي والاداري وذلك لتغطية عدد من المستشفيات التابعة لمختلف الهيئات (تأمين صحي - أمانة المراكز المتخصصة - مديرية الشؤون الصحية) .

وكشفت الهراس، انه تم اتخاذ العديد من الاجراءات التصحيحية بالإضافة إلى اجراءات قانونية حيال المقصرين، لافتة إلى أنه وعلى غرار العام الماضى سيتم اختيار أفضل المستشفيات من حيث الأداء والانضباط  في إجازة العيد لمكافأتهم من قبل قطاع الرقابة والمتابعة بالوزارة .

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الدكتور شريف مكين أمانة المراكز المتخصصة بالدقهلية صحة الدقهلية عيد الفطر المبارك