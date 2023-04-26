الرقابة الداخلية بصحة الدقهلية تكثف جولاتها وتتعهد بمكافأة أفضل المستشفيات

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بوضع خطة لتكثيف المرور على المستشفيات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من قبل فريق الرقابة الداخلية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالمديرية وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

ومن جانبها صرحت الدكتورة ريهام الهراس مسئول الرقابة الداخلية، بأنه تم تشكيل لجان بالتنسيق مع ادارات الطب العلاجي والتفتيش الصيدلي إلى جانب التفتيش المالي والاداري وذلك لتغطية عدد من المستشفيات التابعة لمختلف الهيئات (تأمين صحي - أمانة المراكز المتخصصة - مديرية الشؤون الصحية) .

وكشفت الهراس، انه تم اتخاذ العديد من الاجراءات التصحيحية بالإضافة إلى اجراءات قانونية حيال المقصرين، لافتة إلى أنه وعلى غرار العام الماضى سيتم اختيار أفضل المستشفيات من حيث الأداء والانضباط في إجازة العيد لمكافأتهم من قبل قطاع الرقابة والمتابعة بالوزارة .

FB_IMG_1682506438240

FB_IMG_1682506441784

FB_IMG_1682506440173

FB_IMG_1682506425283

FB_IMG_1682506423656

FB_IMG_1682506428126

FB_IMG_1682506426693

FB_IMG_1682506431355

FB_IMG_1682506429468

FB_IMG_1682506434835