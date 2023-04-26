طلب إحاطة بشأن وجود خطة واضحة للتعامل مع الطلاب المصريين الدارسين بالسودان

تقدم النائب كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور سامح شكري وزير الخارجية، بشأن وجود خطة واضحة للتعامل مع الطلاب المصريين الدارسين بالسودان على غرار ما حدث مع الدارسين في روسيا وأوكرانيا.

وأكد «السادات» فى طلب الإحاطة المقدم منه، أن الدولة بذلت جهود كبيرة لا ينكرها إلا جاحد في إعادة الطلاب المصريين من روسيا وأوكرانيا، ووضعت خطة لضمهم للجامعات الأهلية أداء امتحانتهم بالتعاون مع وزارة الهحرة، لذلك يجب الإعلان عن خطة واضحة لأبنائنا الدارسين في السودان نثلج بها صدور أولياء أمورهم.

وشدد "السادات" على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الازمة من خلال الاستفادة من هؤلاء الطلاب حيث أنهم يدفعون تكليف دراستهم بالدولار، مما سيكون له دور فى توفير العملة الصعبة، حيث لن يصبح أهليهم مضطرين للبحث عن دولار لتسديد مصاريف أبنائهم.