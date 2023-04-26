رئيس قصور الثقافة: أوبريت عيد تحرير سيناء يعكس أهم الموروثات الثقافية

قال المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة ستقدم عرضًا لأوبريت يُشارك فيه 7 فرق للفنون الشعبية بالهيئة، احتفالا بعيد تحرير سيناء بالإضافة إلى "فرقة العريش"، وذلك بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، مساء اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، بقصر ثقافة العريش، حيث يُجسد الأوبريت أنماطًا متنوعة من الفنون الشعبية التي تعكس أهم الموروثات الثقافية التي تتسم بها مجموعة من المحافظات المصرية، وهي أسوان، الشرقية، بورسعيد، مطروح، سوهاج، الإسكندرية".

وأضاف عطوة، أن برنامج الاحتفال، يتضمن مشاركة وزارة الثقافة بعدد من العروض الفنية المتنوعة، ضمن فعاليات افتتاح وختام مهرجان الهجن، والذي تُشارك فيه "فرقة شمال سيناء التلقائية، وفرقة العريش للفنون الشعبية"، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات، تُقيمها الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، تشمل عددًا من العروض الفنية والورش والندوات واللقاءات الثقافية، ابتهاجًا بأعياد تحرير الأرض الغالية.