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الأربعاء 26 أبريل 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باريس تستقبل أول طائرة على متنها 245 من الرعايا الفرنسيين في السودان

فرنسيون
فرنسيون
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استقبل مطار شارل ديجول بباريس، أول طائرة فرنسية، وعلى متنها 245 من الرعايا الفرنسيين والأجانب، قادمة من السودان، اليوم الأربعاء.

وذكر مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتابع الأحداث الدائرة عن كثب بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في السودان.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي أجرى اتصالات مُكثفة منذ بداية الاشتباكات في السودان، مع بعض المسئولين في المنطقة وعلى رأسهم، سامح شكري، وزير الخارجية المصري.

وتابع أن الرئيس "ماكرون" اجتمع بالأمس مع المجلس القومي الوطني الفرنسي؛ للتعرف على وضع السفارة الفرنسية في السودان وكيفية إجلاء الرعايا الفرنسيين.

وذكر أن فرنسا تلقت أكثر من 33 طلبًا من دول أوروبية وغير أوروبية ودول حليفة وشريكة؛ لإجلاء رعاياها من الخرطوم على رأسها النيجر والمغرب وسويسرا وبلجيكا.
 

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