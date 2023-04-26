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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة خطية من نظيره الجزائري

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
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تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رسالةً خطيةً من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
قام بنقل الرسالة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال استقبال الرئيس الموريتاني له يوم الثلاثاء، في العاصمة نواكشط.
وأفادت الخارجية الجزائرية في بيان، أنه تم خلال اللقاء استعراض التقدم المحرز ضمن متابعة وتنفيذ توجيهات قائدي البلدين بخصوص الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في شتى المجالات، إضافةً إلى تأكيد التمسك بالتشاور والتنسيق حول القضايا المطروحة في مختلف الفضاءات والمنظمات ذات الانتماء المشترك.

الرئيس الموريتاني الرئيس الجزائري رسالة خطية التنسيق حول القضايا المطروحة