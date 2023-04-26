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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب بطلق ناري "خرطوش" وإصابة 3 آخرين في حفل زفاف بالغربية

الشاب المتوفي
الشاب المتوفي
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شهدت قرية كفر الحاج داوود التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية مصرع شاب بطلق خرطوش وإصابة 3 آخرين في احد الأفراح بالقرية.

 تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شاب يدعي أحمد أشرف متاثرا باصابته بطلق ناري  خرطوش وإصابة 3 آخرين بينهم طفل صغير.

 على الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم نقل المصابين للمستشفي وتبين وفاة الشاب أحمد أشرف أنس وإصابة آخرين إثر تعرضهم لطلق ناري خرطوش خلال أحد الأفراح بالقرية.

 تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري تكثيف وعمل التحريات اللازمه حول الواقعة واخطار النيابه العامة.

إدارة شرطة النجدة الأجهزة الأمنية النيابة العامة شرطة النجدة