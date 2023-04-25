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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة التعديات المخالفة على الأرض الزراعية بمراكز الشرقية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه
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طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبه الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع. 

ومن جانبها قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل بالتصدي في المهد لحالة تعدي على الأرض الزراعية عبارة عن بناء منزل بالدبش الأبيض بعزبة نمره واحد ببساتين الإسماعيلية على مساحة 80 متر وتم ازالة المخالفة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف ،وبالوحدة المحلية كفر ابراهيم تم إزالة تانده صاج على مساحة 50 متر بالكفر القديم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق تم إزالة سور بالدبش الأبيض وغرفة على مساحة 175 متر بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وتطبيق القانون على المخالفين.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ازالة التعديات الأراضي الزراعية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب