القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة المصرية بعيد تحرير سيناء

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والقوات المسلحة المصرية الباسلة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء، داعية المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها ورجال قواتها المسلحة.

وقالت المشرف العام على المجلس، إن هذه المناسبة الطيبة ستعد محفورة في ذاكرة التاريخ وعقول الأجيال السابقة والحالية والقادمة، لأنها استعادة للكرامة والوطنية المصرية في تحرير سيناء وعودتها إلى مصر، بعد جهود الحرب والسلام، وتعد ملحمة حقيقية في الوطنية المصرية وعبقرية الجندي المصري والقوات المسلحة المصرية في استعادة الارض والحفاظ على العرض.

وثمنت الدكتورة إيمان كريم، بهذه المناسبة جهود القوات المسلحة المصرية، في توفير عدد من الإجراءات المتعلقة بإتاحة وتوفير وسائل النقل الداخلي والخارجي لذوي الإعاقة وتوفير كراسي متحركة فور دخول الشخص ذوي الإعاقة منطقة التجنيد، هذا بجانب تسهيل إجراءات التسجيل والكشف الطبي دون انتظار، وتوفير مرافق من العلاقات العامة من منطقة التجنيد التابع لها الشخص ذوي الإعاقة لسرعة إنهاء الإجراءات، هذا بجانب دفع لجان تجنيدية وطبية إلى جمعيات الرعاية الاجتماعية التي تخضع لإشراف وزارة التضامن الإجتماعي وكذا مدارس التنمية الفكرية ، بالإضافة إلى الجامعات في حالة طلب ذلك بشرط ألا يقل عدد الأفراد المطلوب لهم اللجان عن 10 أفراد وذلك لإنهاء الموقف التجنيدي وإجراء الكشف الطبي لهم ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية في أماكن تواجدهم..