لافروف يبحث مع جوتيريش الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وصفقة الحبوب

أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف، بحث مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وصفقة الحبوب.

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان، نقلته قناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الثلاثاء - أن لافروف بحث أيضا مع جوتيريش الوضع في سوريا واليمن وأفغانستان، والتعاون بين موسكو والأمم المتحدة وتنفيذ مبادرة البحر الأسود.

وأضافت: "جدد لافروف خلال حديثه بالتفصيل الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية الحالية، ومسار وأهداف العملية العسكرية الخاصة التي تركز على القضاء على التهديدات المحيقة بالأمن القومي لروسيا، فيما انتقد وزير الخارجية الروسي بشدة الدول الغربية لاستخدامها برنامج الأمم المتحدة للترويج لمبادرات مسيسة مناهضة لروسيا، والتي لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة الحالية".

وقال لافروف - في تصريح للصحفيين عقب اللقاء - إنه تلقى رسالة من جوتيريش تتضمن بعض الأفكار؛ لتنفيذ صفقة الحبوب بشكل كامل.

من جانبه، أعلن المكتب الصحفي للأمم المتحدة أن جوتيريش، أبلغ وزير الخارجية الروسي بجهود المنظمة الدولية لحلحلة الموقف مع الدولة المضيفة، لا سيما فيما يتعلق بمسألة عدم إصدار التأشيرات لممثلي روسيا.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان قد وصل إلى مقر الأمم المتحدة أمس الاثنين، حيث يترأس اجتماعات مجلس الأمن الدولي، فيما التقى مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذي أخذ بالاعتبار مخاوف موسكو بخصوص كيفية تنفيذ الجزء الخاص بروسيا من صفقة الغذاء.