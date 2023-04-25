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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الجزائري يجري مباحثات مع نظيره الموريتاني

وزير الخارجية الموريتاني
وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك
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أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أمس الإثنين، في العاصمة نواكشوط، مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه في جميع المجالات، إضافة إلى التشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والأفريقي.

وزير الخارجية الجزائري وزير الخارجية الموريتاني بحث علاقات التعاون الثنائي