وزير الخارجية الجزائري يجري مباحثات مع نظيره الموريتاني

أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أمس الإثنين، في العاصمة نواكشوط، مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه في جميع المجالات، إضافة إلى التشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والأفريقي.